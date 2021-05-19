Хотя с нового сезона вместо Паулу Фонсеки, который конфликтовал с боснийцем, команду будет тренировать Жозе Моуринью, сам Джеко не останется на Стадио Олимпико, сообщает Football Italia со ссылкой на боснийскую прессу.

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По информации источника, форвард не останется в Европе, а переберется в МЛС, где должен присоединиться к Лос-Анджелес Гэлакси. Такое решение обусловлено семейными обстоятельствами.

Отмечается, что у жены Джеко – Амбры – есть дочь от предыдущего брака, которая живет с супругами в Риме. Однако девушка со следующего года начнет обучение в колледже в Лос-Анджелесе. Поэтому жена Джеко склоняет футболиста к переезду в МЛС.

Стоит заметить, что Амбра и раньше жила в Лос-Анджелесе. Это было как раз в тот период, когда они познакомились с Джеко. Тогда босниец еще играл за Манчестер Сити.

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