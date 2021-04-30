Римский клуб рискует потерять одного из лидеров уже в конце текущего сезона.

Эдин Джеко имеет большие шансы покинуть "волков". Форвард и Рома сейчас оценивают возможность досрочного расторжения контракта, который действует до 2022 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

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Отмечается, что зарплата форварда, которая составляет 7,5 млн евро в год, слишком велика для римлян. Если стороны все же решат прекратить сотрудничество, а Джеко станет свободным агентом, то Интер и Ювентус приложат большие усилия для подписания боснийца.

К слову, 35-летний форвард выступает в Риме с 2015-го. В текущем сезоне Эдин Джеко провел в футболке "волков" 33 матча, в которых отметился 12 голами и 7 ассистами.

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