"Печально, что мы пропустили гол в контратаке, которая является их лучшим оружием и которой мы избегали всю игру. Ребята сделали все, что могли. Вы видели, что на 60-й и 70-й минуте у них были судороги, это показывает, что ребята выложились больше, чем могли, и я считаю, что мы заслуживали гораздо больше.

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Мы действительно сделали все, что могли, подготовились и сыграли одну из лучших игр. Молодых игроков много, думаю, усталость тоже сыграла свою роль, но у этих ребят есть будущее. Если они продолжат в том же духе, может быть намного лучше.

Не знаю, буду ли я играть в Лиге наций, не хотел бы ничего говорить на горячую голову, потому что после отличных 85 минут мы все неожиданно расстроены", – цитирует Джеко официальный сайт УЕФА.

Напомним, Эдин вывел боснийцев на поле в статусе капитана и отыграл весь матч. Его команда выигрывала до 85-й минуты, однако выход Романа Яремчука перевернул все с ног на голову – украинский форвард Валенсии сначала забил сам, а затем ассистировал Артему Довбику.

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