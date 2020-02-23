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Джеко догнал Монтеллу в списке лучших бомбардиров Ромы

23 февраля 23:16 17 Читати українською
Джеко догнал Монтеллу в списке лучших бомбардиров Ромы
Эдин Джеко / твиттер ФК Рома

Форвард Ромы Эдин Джеко продолжает вписывать свое имя в историю римского клуба.

Гол в ворота Лечче стал 102-м для Эдина Джеко, информирует Opta.

Шахов не помог Лечче избежать поражения от Ромы, Лацио на выезде переиграл Дженоа: 25-й тур Серии А, воскресенье

Благодаря этому нападающий сравнялся с легендарным Винченцо Монтеллой, оба занимают 6 место. В зоне недосягаемости лидер бомбардиров Ромы Франческо Тотти (307 голов), а вот другие голеадоры римлян находятся в опасности: Манфредини (104), Волк, (106), Амадей (111), и Пруццо (138).

Напомним, Рома уничтожила Лечче (4:0), благодаря чему прервала серию из неудачных поединков.

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Теги
Эдин Джеко Эдин Джеко Франческо Тотти Франческо Тотти Рома Рома Италия Винченцо Монтелла Винченцо Монтелла
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