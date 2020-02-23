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Джеко наздогнав Монтеллу у списку найкращих бомбардирів Роми

23:12 104 Читать на русском
Джеко наздогнав Монтеллу у списку найкращих бомбардирів Роми
Едін Джеко / твіттер ФК Рома

Форвард Роми Едін Джеко продовжує вписувати своє ім'я в історію римського клубу.

Гол у ворота Лечче став 102 для Едіна Джеко, інформує Opta.

Шахов не допоміг Лечче уникнути розгрому від Роми, Лаціо на виїзді переграв Дженоа: 25-й тур Серії А, неділя

Завдяки цьому нападник зрівнявся з легендарним Вінченцо Монтеллою, обидва посідають 6 місце. В зоні недосяжності лідер бомбардирів Роми Франческо Тотті (307 голів), а от інші голеадори римлян перебувають у небезпеці: Манфредіні (104), Волк, (106), Амадей (111), та Пруццо (138).

Нагадаємо, Рома знищила Лечче (4:0), завдяки чому перервала серію з невдалих поєдинків.

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Теги
Едін Джеко Едін Джеко Франческо Тотті Франческо Тотті Рома Рома Італія Вінченцо Монтелла Вінченцо Монтелла
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