Джеко наздогнав Монтеллу у списку найкращих бомбардирів Роми

Форвард Роми Едін Джеко продовжує вписувати своє ім'я в історію римського клубу.

Гол у ворота Лечче став 102 для Едіна Джеко, інформує Opta.

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Завдяки цьому нападник зрівнявся з легендарним Вінченцо Монтеллою, обидва посідають 6 місце. В зоні недосяжності лідер бомбардирів Роми Франческо Тотті (307 голів), а от інші голеадори римлян перебувають у небезпеці: Манфредіні (104), Волк, (106), Амадей (111), та Пруццо (138).

Нагадаємо, Рома знищила Лечче (4:0), завдяки чому перервала серію з невдалих поєдинків.