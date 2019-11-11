Джака подыскивает дом в Италии – хавбек готов покинуть Арсенал

Полузащитник Арсенала Гранит Джака близок к переходу в Милан в зимнее трансферное окно.

Гранит Джака ищет жилье в Милане учитывая возможный зимний трансфер в состав "россонери", информирует RSI.

Джака официально лишен звания капитана Арсенала – Эмери назвал нового владельца повязки

Также отмечается, что одним из аргументов для перехода швейцарца в Милан является директор клуба Иван Газидис, который занимал эту же должность в Арсенале с 2009 по 2018 годы.

Напомним, Джака лишен капитанской повязки в Арсенале за скандала с фанатами и не получил места в заявке "канониров" уже четыре матча подряд.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду