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Джака подыскивает дом в Италии – хавбек готов покинуть Арсенал

18:32 11 Читати українською
Джака подыскивает дом в Италии – хавбек готов покинуть Арсенал
Гранит Джака / Sky Sports

Полузащитник Арсенала Гранит Джака близок к переходу в Милан в зимнее трансферное окно.

Гранит Джака ищет жилье в Милане учитывая возможный зимний трансфер в состав "россонери", информирует RSI.

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Также отмечается, что одним из аргументов для перехода швейцарца в Милан является директор клуба Иван Газидис, который занимал эту же должность в Арсенале с 2009 по 2018 годы.

Напомним, Джака лишен капитанской повязки в Арсенале за скандала с фанатами и не получил места в заявке "канониров" уже четыре матча подряд.

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Англия Трансферы Гранит Джака Гранит Джака Арсенал Арсенал Милан Милан
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