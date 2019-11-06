Джака официально лишен звания капитана Арсенала – Эмери назвал нового владельца повязки

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери подтвердил, что хавбек Гранит Джака больше не является капитаном команды.

"Я говорил с ним и сообщил о своем решении, он больше не в группе претендентов на повязку. Он принял мое решение.

"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

Также я сказал об этом другим капитанам. Нам нужно продолжить и сосредоточиться на матче Лиги Европы против Витории, а также на следующей субботе. Мне нужно было принять решение, и теперь оно окончательное. Новый капитан? Сейчас у нас есть Обамеянг, Бельерин, Ляказетт и Озил. Они четыре капитана, и первый выбор сейчас – Обамеянг", – приводит слова Эмери ВВС.

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Напомним, Джака не получил места в заявке Арсенала на последние два матча – "канониры" расписали ничью с Вулверхэмптоном в АПЛ и вылетели из Кубка английской лиги от Ливерпуля.