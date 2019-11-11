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Джака підшуковує будинок в Італії – хавбек готовий покинути Арсенал

18:30 267 Читать на русском
Джака підшуковує будинок в Італії – хавбек готовий покинути Арсенал
Граніт Джака / Sky Sports

Півзахисник Арсенала Граніт Джака близький до переходу в Мілан у зимове трансферне вікно.

Граніт Джака шукає житло в Мілані з огляду на можливий зимовий трансфер до стану "россонері", інформує RSI.

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Також зазначається, що одним із аргументів для переходу швейцарця в Мілан є директор клубу Іван Газідіс, який займав цю ж посаду в Арсеналі з 2009 по 2018 роки.

Нагадаємо, Джака позбавлений капітанської пов'язки в Арсеналі через скандал із фанатами та не отримав місця у заявці "канонірів" вже чотири матчі поспіль.

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Теги
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