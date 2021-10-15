Главный тренер Венеции Паоло Дзанетти выделил нескольких тренеров, которыми вдохновляется. Среди них есть и наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.

"Я очарован Хосепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Думаю, Гасперини добавил Италии новый способ игры во всех направлениях с высокой интенсивностью.

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Еще один ориентир для молодых тренеров это, конечно же, Роберто Де Дзерби", – цитирует Дзанетти Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, до приезда в Шахтер Роберто тренировал исключительно в Италии – Дарфо Боарио, Фоджа, Палермо, Беневенто и Сассуоло. Наибольших успехов специалист достиг с "нероверди".

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