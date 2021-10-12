"Я думаю, для украинских игроков и сборной Украины большой плюс, что в Шахтере работает замечательный итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Он может научить футболистов правильно действовать тактически, вообще играть в современный футбол, улучшить их уровень.

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В составе сборной Украины на поле будет много игроков Шахтера. Противостоять им будет чрезвычайно сложно", – сказал Джеко в эфире ТК Футбол.

Напомним, Де Дзерби пересекался с нападающим Интера в Серии А во время своей работы в Сассуоло.

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