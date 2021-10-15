Головний тренер Венеції Паоло Дзанетті виділив кількох тренерів, якими надихається. Серед них є і наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Я зачарований Хосепом Гвардіолою і Юргеном Клоппом. Думаю, Гасперіні додав Італії новий спосіб гри у всіх напрямках з високою інтенсивністю.

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Ще один орієнтир для молодих тренерів це, звичайно, ж Де Дзербі", – цитує Дзанетті Tuttomercatoweb з посиланням на Sky Sport.

Нагадаємо, до приїзду в Шахтар Роберто тренував виключно в Італії – Дарфо Боаріо, Фоджа, Палермо, Беневенто і Сассуоло. Найбільших успіхів фахівець досягнув з "нероверді".

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