"Мне странно, что еще есть люди, которые верят в то, что Дыминский ничего не продавал и до сих пор руководит клубом. Особенно после того, как Дыминский фактически выгнал нас с базы, которую вывел из собственности клуба, и теперь сдает в аренду Львову.

Карпаты тайно начали строительство новой базы

Мне казалось, что после этого случая все вопросы сняты. По поводу обстоятельств продажи – для Дыминского клуб стал чемоданом без ручки. Он искал, кому его продать. Знаю, что был один потенциальный покупатель, но Дыминский ему не очень доверял, не хотел продавать клуб человеку, которого не знает.

А Смалийчука он хорошо знает, поэтому эта сделка выгорела. За какую сумму – не знаю. Лучше спрашивать у Смалийчука", – поделился Болотников на YouTube-канале Карпат.

Напомним, в зимнюю паузу Карпаты пошли с 4 очками в активе – львовский клуб занял предпоследнюю строчку в третьем по силе дивизионе группы А.

"Батько не сказав жодного поганого слова про Карпати": син Кононова – від заводу до роботи з Маркевичем в команді УПЛ