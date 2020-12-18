Футбольный клуб Карпаты начал строительство новой клубной базы.

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Спортивный комплекс будет располагаться в 10 км от Львова в селе Бартатов, сообщает издание Zaxid.net. С начала декабря здесь начались активные подготовительные земельные работы. Участок размером 3,5 га в долгосрочную аренду (на 49 лет) получила компания "Депортес", непосредственно не связана с Карпатами. Арендная плата будет составлять 86,7 тысяч гривен в год.

К слову, создание новой базы львовского клуба держится в строжайшей тайне: ранее директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников в одной из соцсетей ограничился лишь общими фразами, а исполнительный директор "львов" Ростислав Ящишин вообще отказался комментировать процесс строительства.

Напомним, на зимнюю паузу Карпаты пошли с 4 очками в активе – львовский клуб занял предпоследнюю строчку в третьем по силе дивизионе группы А.

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