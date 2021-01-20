"Мені дивно, що ще є люди, які вірять в те, що Димінський нічого не продавав і досі керує клубом. Особливо після того, як Димінський фактично вигнав нас з бази, яку вивів з власності клубу, і тепер здає в оренду Львову.

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Мені здавалося, що після цього випадку всі питання зняті. З приводу обставин продажу – для Димінського клуб став валізою без ручки. Він шукав, кому його продати. Знаю, що був один потенційний покупець, але Димінський йому не дуже довіряв, не хотів продавати клуб людині, яку не знає.

А Смалійчука він добре знає, тому ця угода вигоріла. За яку суму – не знаю. Краще питати у Смалійчука", – поділився Болотніков на YouTube-каналі Карпат.

Нагадаємо, на зимову паузу Карпати пішли з 4 очками в активі – львівський клуб посів передостанню сходинку у третьому за силою дивізіоні групи А.

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