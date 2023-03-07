Нападающий Ромы Пауло Дибала объяснил свои эмоции после победы над Юве (1:0) в 25-м туре Серии А.

Римляне одержали тяжелую победу над "бьянконери". После финального свистка все очень радовались, в том числе и аргентинец, только летом покинувший туринский коллектив. Дибала объяснил ситуацию фанатам Юве.

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"Я знаю, что это было тяжело для вас. Для меня тоже. Но сейчас я играю за другую команду и с другими одноклубниками, которых должен уважать. Победа никогда не легка, но она важна для нас.

От меня всегда будет уважение. Не дайте себя обмануть социальным сетям. Я не праздновал гол и никого не бил. Я только праздновал победу с одноклубниками. Прошу прощения, что вы это увидели. Обнимаю вас и люблю", – цитирует Пауло ilBianconero.

Напомним, Дибала провел за Юве 293 поединка в течение семи лет (115 голов и 48 ассистов).

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