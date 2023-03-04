Бывший игрок Ювентуса давал показания в рамках расследования Prisma, сосредоточенного на финансах туринского клуба в период с 2019 по 2021 годы. Пауло Дибала заявил, что "зебры" имеют задолженность перед ним по зарплате.

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"Я не помню, когда была выплачена зарплата за последний месяц, но я знаю, что клуб все еще должен мне денег. Когда мы вели переговоры, я знал, что когда у меня все еще будет контракт, в последующие месяцы я получу больше денег, но если уйду, то они должны будут заплатить сразу.

Знаю, что последний срок, в который Ювентус должен заплатить мне 3 миллиона евро, истекает в апреле 2023 года. Если они этого не сделают, мой адвокат пошлет письменный запрос, но я хочу избежать этого сценария. Я не хочу идти в суд", – рассказал игрок в интервью La Gazzetta dello Sport

В составе Ювентуса Пауло Дибала провел 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 голевых передач. В команде он провел семь лет. Летом игрок перешел в Рому. Напомним, что Дибала встретится с бывшим клубом в рамках чемпионата Италии 5 марта. Начало матча Рома – Ювентус в 21:45 по киевскому времени.

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