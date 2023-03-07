Нападник Роми Пауло Дибала пояснив свої емоції після звитяги над Юве (1:0) у 25-му турі Серії А.

Римляни здобули важку перемогу над "б'янконері". Після фінального свистка усі дуже раділи, зокрема й аргентинець, який лише влітку покинув туринський колектив. Опісля Дибала пояснив ситуацію фанатам Юве.

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"Я знаю, що це було важко для вас. Для мене теж. Але нині я граю за іншу команду і з іншими одноклубниками, яких повинен поважати. Перемога ніколи не легка, але вона важлива для нас.

Від мене завжди буде повага. Не дайте себе обдурити соціальним мережам. Я не святкував гол і нікого не бив. Я лишень святкував перемогу з одноклубниками. Прошу вибачення, що ви це побачили. Обіймаю вас і люблю", – цитує Пауло ilBianconero.

Нагадаємо, Дибала провів за Юве 293 поєдинки протягом семи років (115 голів і 48 асистів).

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