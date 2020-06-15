Двукратный финалист ЛЧ объявил об уходе из Аль-Садда

Известный испанский полузащитник Габи Фернандес станет свободным агентом. Его контракт с Аль-Саддом истекает 30 июня.

Чемпионат Катара потерял одну звезду. Габи Фернандес, известный по выступлениям в составе мадридского Атлетико, в своем Instagram сообщил об уходе из Аль-Садда. 30 июня его контракт официально утратит силу.

Курьезное удаление голкипера в Испании – похоже, он забыл правила игры в футбол

36-летний Габи провел в Катаре два сезона и выиграл чемпионат. Как известно, главный тренером Аль-Садда является другой известный испанец – Хави Эрнандес.

Напомним, в составе Атлетико Габи дважды играл в финале Лиги чемпионов – оба раза подопечные Диего Симеоне уступили мадридскому Реалу. Ранее сообщалось, что испанец вернется в Атлетико и войдет в тренерский штаб Диего Симеоне.

Холостий Роналду, бездоганність і новий імідж Мессі, Холанд впіймав Фортуну, реванш "недоБаварії" – огляд вікенду