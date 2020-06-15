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Дворазовий фіналіст ЛЧ оголосив про відхід з Аль-Садда

16:16 316 Читать на русском
Дворазовий фіналіст ЛЧ оголосив про відхід з Аль-Садда
Габі Фернандес (крайній зліва) / ФК Аль-Садд

Відомий іспанський півзахисник Габі Фернандес стане вільним агентом. Його контракт з Аль-Саддом завершується 30 червня.

Чемпіонат Катару втратив одну зірку. Габі Фернандес, відомий за виступами у складі мадридського Атлетіко, у своєму Instagram повідомив про відхід з Аль-Садда. 30 червня його контракт офіційно втратить чинність.

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36-річний Габі провів у Катарі два сезони та виграв чемпіонат. Як відомо, головний тренером Аль-Садда є інший відомий іспанець – Хаві Ернандес.

Нагадаємо, у складі Атлетіко Габі двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів – обидва рази підопічні Дієго Сімеоне поступилися мадридському Реалу. Раніше повідомлялося, що іспанець повернеться в Атлетіко та увійде у тренерський штаб Дієго Сімеоне.

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Світ Трансфери Габі Фернандес Габі Фернандес Аль-Садд Аль-Садд Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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