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Курьезное удаление голкипера в Испании – похоже, он забыл правила игры в футбол

10:24 47 Читати українською
Курьезное удаление голкипера в Испании – похоже, он забыл правила игры в футбол
Глупое удаление вратаря в Испании / Ла Лига

Голкипер Алавеса Фернандо Пачеко рассмешил всю Испанию своей выходкой в поединке против Эспаньола.

47’ У Лэй
45+3’ Бернардо Эспиноза
 
Фернандо Пачеко 19’
19’ Фернандо Пачеко
47’ У Лэй
45+3’ Бернардо Эспиноза

На 19-й минуте матча Эспаньол – Алавес голкипер гостей Фернандо Пачеко стал антигероем эпизода. После длинной передачи с половины поля соперников 28-летний вратарь забрал мяч в руки за пределами штрафной и получил красную карточку.

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Он сделал это настолько обыденно, что сложилось впечатление, будто голкипер за время длительной паузы забыл правила игры в футбол. Фанаты в соцсетях устроили настоящую истерику, насмехаясь над фейлом Пачеко.

К слову, матч завершился победой "попугаев" со счетом 2:0, однако Эспаньол все еще замыкает турнирную таблицу. Алавес разместился на 15-й позиции.

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Испания Видеоновости футбольные курьёзы Алавес Алавес Эспаньол - Алавес Фернандо Пачеко Фернандо Пачеко Эспаньол Эспаньол
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