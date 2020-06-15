Курьезное удаление голкипера в Испании – похоже, он забыл правила игры в футбол

Голкипер Алавеса Фернандо Пачеко рассмешил всю Испанию своей выходкой в поединке против Эспаньола.

На 19-й минуте матча Эспаньол – Алавес голкипер гостей Фернандо Пачеко стал антигероем эпизода. После длинной передачи с половины поля соперников 28-летний вратарь забрал мяч в руки за пределами штрафной и получил красную карточку.

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Он сделал это настолько обыденно, что сложилось впечатление, будто голкипер за время длительной паузы забыл правила игры в футбол. Фанаты в соцсетях устроили настоящую истерику, насмехаясь над фейлом Пачеко.

К слову, матч завершился победой "попугаев" со счетом 2:0, однако Эспаньол все еще замыкает турнирную таблицу. Алавес разместился на 15-й позиции.

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