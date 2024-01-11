3 голи в 15 матчах за Ботафого не переконали босів бразильського клубу в необхідності продовжувати контракт із 35-річним Костою. Як інформує Globo Esporte, контракт іспанця з "Самотньою зіркою" завершився 31 грудня, і він став вільним агентом.

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Згідно з джерелом, ситуацію в переговорах про продовження угоди ускладнили вимоги гравця, подробиці яких не розголошуються. Також повідомляється, що в іспанця є деякі особисті проблеми. Примітно, що в 15 матчах за Ботафого "Брудний Дієго" заробив 7 жовтих карток.

Наразі Коста перебуває в пошуках нового клубу, оскільки не збирається завершувати кар'єру. Нагадаємо, що він двічі вигравав Ла Лігу в складі Атлетіко і двічі перемагав в АПЛ у складі Челсі.

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