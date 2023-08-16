Овьедо официально объявил о подписании звездного воспитанника на сезон 2023/24.

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Правда, в свое время Касорла не успел дебютировать за первую команду астурийцев и еще 17-летним юношей перебрался в Вильярреал. Затем были Малага, Арсенал, возвращение в Вильярреал и катарский Аль-Садд. За сборную Испании хавбек отыграл 81 матч, отличился 15 голами и выиграл 2 чемпионата Европы.

Сейчас Овьедо находится во втором дивизионе, но это не остановило 38-летнего ветерана. Более того, Касорла передал клубу все свои имиджевые права и согласился на малейшую зарплату, которую предусматривает регламент турнира – около 8 тысяч евро в месяц.

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