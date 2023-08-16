Ов'єдо офіційно оголосив про підписання зіркового вихованця на сезон 2023/24.

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Щоправда, свого часу Касорла не встиг дебютувати за першу команду астурійців і ще 17-річним юнаком перебрався у Вільяреал. Потім були Малага, Арсенал, повернення у Вільяреал і катарський Аль-Садд. За збірну Іспанії хавбек відіграв 81 матч, відзначився 15 голами і виграв 2 чемпіонати Європи.

Зараз Ов'єдо перебуває у другому дивізіоні, але це не зупинило 38-річного ветерана. Більше того, Касорла передав клубу усі свої іміджеві права і погодився на найменшу зарплатню, яку передбачає регламент турніру – близько 8 тисяч євро на місяць.

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