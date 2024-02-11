Вест Хэм проиграл Арсеналу (0:6) в рамках 24-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Вест Хэм в 2024 году сыграл 7 матчей, не одержав ни одной победы. Возможно, сегодня кризис команды Дэвида Мойеса стал максимально глубоким. 6:0 – это одновременно самая большая выездная победа Арсенала в истории выступлений в АПЛ, а также самое крупное домашнее поражение "молотов" в этом турнире.

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Благодаря победе Арсенал закрепился на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. Отставание от лидера составляет лишь два очка (может быть максимум три, если Ман Сити выиграет свой пропущенный матч).