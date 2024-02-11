Вест Хем програв Арсеналу (0:6) в рамках 24-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Вест Хем у 2024 році зіграв 7 матчів, не здобувши жодної перемоги. Можливо, сьогодні криза команди Девіда Мойєса стала максимально глибокою. 6:0 – це одночасно найбільша виїзна перемога Арсенала в історії виступів в АПЛ, а також найбільша домашня поразка "молотів" у цьому турнірі.

Арсенал забив 6 у лондонському дербі – Сака, Райс, Едегор і обидва центрбеки шаленіли результативними діями в матчі АПЛ

Завдяки перемозі Арсенал закріпився на третьому місці турнірної таблиці АПЛ. Відставання від лідера становить лише два очки (може бути максимум три, якщо Ман Сіті виграє свій пропущений матч).