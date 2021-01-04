Двойной юбилей Месси в видеообзоре матча Уэска – Барселона – 0:1
09:34 - Читати українською
Барселона минимально одолела Уэску, но матч войдет в историю. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов поединка.
27’ Фрэнки де Йонг
Для Месси встреча с аутсайдером была знаковой – Лео проводил 500 матч в рамках Ла Лиги. Как и ожидалось, аргентинец отпраздновал этот юбилей по-футбольному. Роскошным пасом капитан "блаугранас" нашел де Йонга, а тот в касание забил. Более того, ассист Лионеля стал для него 300-м в профессиональной карьере!
Барселона победой над Уэской отпраздновала 500-й матч Месси в Ла Лиге
Несмотря на старания, ни Барса, ни Уэска больше не забивали. Каталонцы набрали 28 очков и поднялись на 5 строчку турнирной таблицы Примеры, Уэска с 12 пунктами осталась на дне.
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