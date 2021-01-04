Для Месси встреча с аутсайдером была знаковой – Лео проводил 500 матч в рамках Ла Лиги. Как и ожидалось, аргентинец отпраздновал этот юбилей по-футбольному. Роскошным пасом капитан "блаугранас" нашел де Йонга, а тот в касание забил. Более того, ассист Лионеля стал для него 300-м в профессиональной карьере!

Барселона победой над Уэской отпраздновала 500-й матч Месси в Ла Лиге

Несмотря на старания, ни Барса, ни Уэска больше не забивали. Каталонцы набрали 28 очков и поднялись на 5 строчку турнирной таблицы Примеры, Уэска с 12 пунктами осталась на дне.