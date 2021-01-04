Для Мессі зустріч з аутсайдером була знаковою – Лео проводив 500 матч в рамках Ла Ліги. Як і очікувалось, аргентинець відсвяткував цей ювілей по-футбольному. Розкішним пасом капітан "блаугранас" знайшов де Йонга, а той в дотик забив. Ба більше, асист Ліонеля став для нього 300-м у професійній кар'єрі!

Барселона перемогою над Уескою відсвяткувала 500-й матч Мессі в Ла Лізі

Попри старання, ні Барса, ні Уеска більше не забивали. Каталонці набрали 28 очок і піднялись на 5 сходинку турнірної таблиці Прімери, Уеска з 12 пунктами залишилась на дні.