Подвійний ювілей Мессі у відеоогляді матчу Уеска – Барселона – 0:1
09:34 - Читать на русском
Барселона мінімально здолала Уеску, але матч увійде в історію. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів поєдинку.
27’ Френкі де Йонг
Для Мессі зустріч з аутсайдером була знаковою – Лео проводив 500 матч в рамках Ла Ліги. Як і очікувалось, аргентинець відсвяткував цей ювілей по-футбольному. Розкішним пасом капітан "блаугранас" знайшов де Йонга, а той в дотик забив. Ба більше, асист Ліонеля став для нього 300-м у професійній кар'єрі!
Барселона перемогою над Уескою відсвяткувала 500-й матч Мессі в Ла Лізі
Попри старання, ні Барса, ні Уеска більше не забивали. Каталонці набрали 28 очок і піднялись на 5 сходинку турнірної таблиці Прімери, Уеска з 12 пунктами залишилась на дні.
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