В матче 17-го тура Ла Лиги Уэска на выезде уступила команде Рональда Кумана. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Худшая команда турнирной таблицы Ла Лиги принимала Барселону. Подопечные Мичела в текущем сезоне добыли лишь одну победу и каждый следующий матч мог стать для них судьбоносным. Команда Кумана перед поединком занимала шестое место Примеры и отставала от Атлетико аж на 13 очков, однако впереди их ждал долгий турнирный путь, по-этому разбазаривать очки больше не входило в планы каталонцев.

Первый по-настоящему опасный момент возник лишь на седьмой минуте: Мартин Брейтвейт пропустил мяч после прострела с левого фланга на Педри, однако 18-летний полузащитник с метра попал в голкипера и потерял первый стопроцентный шанс забить.

Через мгновение прекрасную возможность не реализовал Лионель Месси, пробив с удобной позиции в другую от ворот сторону. Расточительство моментов разозлило каталонцев и они, окружив штрафную соперника, монотонно расшатывали оборону Уэски. Одиночные контратаки хозяев быстро захлебывались.

На 19-й минуте Усман Дембеле на скорости протащил мяч с центра поля к владениям Альваро Фернандеса, отпасовал на партнера и, получив мяч в ответ, с лета пробивал по центру. Круглый попал в лицо Хорхе Пулидо и вышел на угловой. Почти сразу Педри потерял вторую стопроцентную возможность, с метра не попал головой в створ ворот – мяч просвистел над перекладиной.

Наконец, на 27-й минуте Барселона забила: Месси, избавившись от опеки, роскошным пасом нашел де Йонга в районе одиннадцатиметровой отметки и тот в касание ногой переправил мяч в сетку. Таким образом, аргентинец голевым пасом отпраздновал свой 500-й поединок в Ла Лиге.

После забитого гола каталонцы не остановились, а продолжили создавать красоту в штрафной соперника. Чего только стоит комбинация с заблокированным ударом с разворота от Брейтвейта!

На 40-й минуте Месси заработал опасный стандарт у линии штрафной соперника. Супервыстрел в девятку от аргентинца и суперсэйв голкипера Уэски, после которого сфера ушла на угловой. Почти сразу Лионель снова пробивал со стандарта – на этот раз выше ворот.

После отдыха ситуация особо не изменилась: "блаугранас" создавали момент за моментом, а соперник терпел и отбивался.

На 55-й минуте Уэске удалось вырваться в контратаку: Хавьер Онтиверос протащил мяч через пол поля и вместо того, чтобы отдать на Серхио Гомеса, который находился в удобной позиции, отпасовал налево и атака постепенно захлебнулась. Дембеле в ответ едва не удвоил преимущество Барселоны, попав в спину сопернику. Никак не удавалось забить и Месси – семь ударов аргентинца никак не достигали цели.

Неплохой шанс сравнять у хозяев был в середине второй сорокапятиминутки: Рафаэль Мир прорвался в штрафную Барсы левым флангом и, пытаясь выполнить прострел, загнал себя почти до линии ворот, где удалось заработать лишь угловой. Именно после его подачи футболистам Уэски не хватило мгновения, чтобы забить – тер Штеген продемонстрировал реакцию кошки и накрыл собой сферу. Так же легко немец впоследствии справился с дальним выстрелом Онтивероса.

В конце матча хозяева активизировались и все чаще доходили до ворот соперника, однако безрезультатно – попытка удара головой от Синдзи Окадзаки и выстрел Хуана Карлоса не вызывали беспокойства у голкипера Барселоны.

Минимальная победа позволила "блаугранас" набрать 28 очков и подняться на 5 строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Уэска с 12 пунктами осталась последней.

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