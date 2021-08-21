Интер разгромил Дженоа (4:0) в первом туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

"Нерадзурри" с первых минут превосходили Дженоа, что конвертировалось в два забитых мяча. Сначала новичок Чалханоглу ассистировал Шкриняру, а затем и сам Хакан отметился голом с передачи Джеко.

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После перерыва Видаль довел счет до разгромного, а Джеко поставил жирную точку во встрече – 4:0. Интересно, что и Хакан Чалханоглу, и Эдин Джеко повторили достижение Златана Ибрагимовича 15-летней давности, забив и ассистировав в дебютном официальном матче за Интер.