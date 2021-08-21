Інтер розгромив Дженоа (4:0) у першому турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Нерадзуррі" з перших хвилин переважали Дженоа, що конвертувалось у два забиті м'ячі. Спершу новачок Чалханоглу асистував Шкріняру, а потім і сам Хакан відзначився голом із передачі Джеко.

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По перерві Відаль довів рахунок до розгромного, а Джеко поставив жирну крапку у зустрічі – 4:0. Цікаво, що і Хакан Чалханоглу, і Едін Джеко повторили досягнення Златана Ібрагімовіча 15-річної давності, забивши й асистувавши у дебютному офіційному матчі за Інтер.