Подвійне повторення досягнення Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Інтер – Дженоа – 4:0
23:04 - Читать на русском
Інтер розгромив Дженоа (4:0) у першому турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
"Нерадзуррі" з перших хвилин переважали Дженоа, що конвертувалось у два забиті м'ячі. Спершу новачок Чалханоглу асистував Шкріняру, а потім і сам Хакан відзначився голом із передачі Джеко.
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По перерві Відаль довів рахунок до розгромного, а Джеко поставив жирну крапку у зустрічі – 4:0. Цікаво, що і Хакан Чалханоглу, і Едін Джеко повторили досягнення Златана Ібрагімовіча 15-річної давності, забивши й асистувавши у дебютному офіційному матчі за Інтер.
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