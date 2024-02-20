Луганская команда не досчитается двух новичков перед возобновлением сезона УПЛ.

Новички Зари Кристофер Нваэзе и Алиун Ндур не полетели в Украину вместе с одноклубниками, сообщает ТаТоТаке.

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Причиной стало отсутствие виз у африканцев. Отмечается, что оформление документов для въезда в Украину для иностранцев существенно усложнилось. Вероятность появления этих игроков в матче 18-го тура против Ворсклы приближается к нулю.

Напомним, что Нваезе и Ндур присоединились к Заре этой зимой. Кристофер присоединился к луганчанам на правах свободного агента, а Ндур перебрался из португальской Эштрелы.

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