Луганська команда не дорахується двох новачків перед поновленням сезону УПЛ.

Новачки Зорі Крістофер Нваезе та Аліун Ндур не полетіли до України разом з одноклубниками, повідомляє ТаТоТаке.

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Причиною стала відсутність віз у африканців. Зазначається, що оформлення документів для в'їзду в Україну для іноземців суттєво ускладнилось. Ймовірність появи цих гравців в матчі 18-го туру проти Ворскли наближається до нуля.

Нагадаємо, що Нваезе та Ндур приєднались до Зорі цієї зими. Крістофер приєднався до луганців на правах вільного агента, а Ндур перебрався з португальської Ештрели.

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