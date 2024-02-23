"Самое главное, конечно, проблема мобилизации была поднята. То, что футболисты все время на колесах, все время в движении, сборы, тренировочный процесс. А перемещения приводят к получению повесток. К сожалению, эта проблема не решалась.

Шевченко не смог ответить на вопросы клубов о бронировании игроков: "А что нам делать?"

Я до конца так и не понял, кто все же наложил табу. Это очень проблематично. Потому что футболисты – это люди, которые сегодня работают и перемещаются по разным регионам. А это теперь усложнилось. И как с этим быть дальше – мне трудно сказать.

Хотя бы для людей, которые имеют профессиональные контракты, можно получить бронирование на период военного положения. Но этот вопрос остался нерешенным. У меня два футболиста ехали подписывать контракт – получили повестки. Футболисты огромную надежду возлагают на президентов клубов, что они их как-то будут защищать. Но как это делать – пока не понимаем и не знаем. Если во время чемпионата, например, 2-3 основных игроков заберут, то как тогда команде играть. Мы вкладываем средства в тренировочные процессы и все остальное – проходит полгода, и футболистов забрали. Что дальше?

Мы же играем тоже не просто для собственного удовольствия, а для болельщиков, для побед, для решения турнирных задач, для поднятия по лигам. Но как можем решать задачи, если у нас не будет кем решать эти вопросы. Поэтому такие вопросы поднимались", – цитирует Солодаренко Tribuna.

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