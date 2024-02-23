"Найголовніше, звичайно, проблема мобілізації була піднята. Те, що футболісти весь час на колесах, весь час в русі, збори, тренувальний процес. А переміщення призводять до отримання повісток. На жаль, ця проблема не вирішалась.

Шевченко не зміг відповісти на питання клубів про бронювання гравців: "А що нам робити?"

Я до кінця так і не зрозумів, хто все ж наклав табу. Це дуже проблематично. Бо футболісти – це люди, які сьогодні працюють і переміщаються по різних регіонах. А це тепер ускладнилось. І як з цим бути далі – мені важко сказати.

Хоча б для людей, які мають професійні контракти, можна отримати бронювання на період воєнного стану. Але це питання залишилось невирішеним. У мене два футболісти їхали підписувати контракт – отримали повістки. Футболісти величезну надію покладають на президентів клубів, що вони їх якось будуть захищати. Але як це робити – поки не розуміємо і не знаємо. Якщо під час чемпіонату, наприклад, 2-3 основних гравців заберуть, то як тоді команді грати. Ми вкладаємо кошти в тренувальні процеси й все інше – проходить пів року, і футболістів забрали. Що далі?

Ми ж граємо теж не просто задля власного задоволення, а для вболівальників, для перемог, для вирішення турнірних завдань, для підняття по лігах. Але як можемо вирішувати завдання, якщо у нас не буде ким розв'язувати ці питання. Тому такі питання підіймалися", – цитує Солодаренко Tribuna.

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