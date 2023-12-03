Ливерпуль одолел Фулхэм (4:3) в 15-м туре чемпионата Англии 2023/24. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Мерсисайдцы и дачники сыграли безумный матч и порадовали фантастическими голами.

Ливерпуль перестрелял Фулхэм в битве с 7 голами и шедеврами, ошибки прекрасного Забарного стоили Борнмуту победы

Первый шедевр положил в сетку Мак Аллистер из-за пределов штрафной площади, а другой – Трент Александер-Арнольд, забив красивым дальним ударом победный мяч. Ливерпуль и Фулхэм смогли оформить семь голов за 90 минут матча.

Сейчас Ливерпуль занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 балл. Команда Клоппа отстает от Арсенала на два пункта. Фулхэм находится на 14 месте, набрав 15 очков в 14 турах.