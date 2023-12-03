Ліверпуль здолав Фулхем (4:3) у 15-му турі чемпіонату Англії 2023/24. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Мерсисайдці та "дачники" зіграли божевільний матч та порадували фантастичними голами.

Ліверпуль перестріляв Фулхем у битві з 7 голами й шедеврами, помилки прекрасного Забарного коштували Борнмуту перемоги

Перший шедевр поклав у сітку Мак Аллістер з-за меж штрафного майданчика, а інший – Трент Александер-Арнольд, забивши красивим дальнім ударом переможний м'яч. Ліверпуль та Фулхем спромоглися оформити сім голів за 90 хвилин матчу.

Наразі Ліверпуль посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 31 бал. Команда Клоппа відстає від Арсенала на два пункти. Фулхем перебуває на 14 місці, набравши 15 очок в 14 турах.