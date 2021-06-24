ЕвроМиллионы – крупнейшая лотерея Европы - разыграет 54 миллиона евро в эту пятницу. Еще одна популярнейшая европейская лотерея, Евроджекпот, разыграет 47 миллионов евро. Вы можете принять участие в обеих лотереях, находясь в Украине!

Первый приз популярной европейской лотереи Евроджекпот достиг 47 миллионов евро. Евроджекпот – новейшая лотерейная сенсация Европы, появившаяся лишь в 2012! Участники этого евролото могут сорвать потрясающий джекпот, а также 11 дополнительных второстепенных призов в тиражах каждую пятницу!

В то же время, еще одна популярная лотерея Европы, Евромиллионы, разыгрывает огромный приз в 54 миллиона евро. EuroMillions – европейская лотерея №1, которая предлагает одни из лучших призов на континенте! В феврале 2021 она разыграла крупнейший в своей истории приз в 210.000.000 евро. Тиражи лотереи проходят каждый вторник и пятницу в парижской студии.

Хотя билеты лотереи продаются лишь в нескольких странах континента, жители Украины могут принять участие в захватывающих тиражах онлайн наравне с европейцами.

Вот как вы можете принять участие в Евро и Евро – двух популярнейших лотереях Европы:

Пройдите бесплатную регистрацию на сайте smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter для пользователей из Украины). Сервис существует с 2002 года и за годы работы выдал призы на сумму свыше 99 миллионов долларов более, чем 5.5 миллионам победителей со всего мира. В числе победителей пенсионерка из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида Лото и житель Ирака, которому посчастливилось сорвать 6.4 миллиона долларов в лотерее Орегон Мегабакс. Выберите EuroJackpot или EuroMillions и оплатите билеты. Выберите EuroJackpot или EuroMillions из более, чем 45 крупнейших лотерей мира, доступных на сайте. Заполните билет, выбрав необходимые номера вручную, или воспользовавшись услугой "Автовыбор". После того, как вы оформили вашу покупку, представители сервиса приобретут билет с выбранными вами номерами от вашего имени, после чего отсканируют ваш билет и загрузят копию в ваш аккаунт. Ваш билет будет надежно храниться в сейфах компании до востребования, в случае выигрыша. Ждите результатов тиража в ночь пятницы. Угадайте все номера тиража и станьте победителем джекпота лотереи EuroJackpot или EuroMillions! В случае выигрыша вы получите уведомление по SMS или электронной почте, и что самое главное, вы получите весь приз целиком, без комиссий!

Принять участие, а возможно и выиграть в лотерее EuroJackpot с призом 47 миллионов евро, или в лотерее EuroMillions с призом 54 миллиона евро – просто и совершенно безопасно. Вы можете сыграть в лотерею онлайн из Украины, купив официальные билеты лотереи EuroJackpot на сайте smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter для пользователей из Украины).

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Гигантские призы лотерей Европы ждут вас

В ближайшую пятницу, 25 июня, вы можете выиграть многомиллионный приз, который изменит вашу жизнь. Не теряйте время, такой шанс может не повториться! Желаем удачи!