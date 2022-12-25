Голкипер Даниил Каневцев и хавбек Юрий Батюшин покинули бронзового призёра последнего розыгрыша – Дилу, утверждает Footboom. Оба легионера решили не продолжать сотрудничество по обоюдному согласию.

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Каневцев присоединился к Диле в апреле этого года, а Батюшин в августе. Украинцы стали важной частью бронзового успеха команды из Гори. Каневцев в чемпионате провел 26 матчей, пропустил 27 голов и 11 раз сохранил ворота "сухими". Статистика Батюшина – один гол и один ассист в 13 поединках.

Добавим, что тренером Дилы остается украинец Андрей Демченко, но его судьба пока не определена. Действующий контракт специалиста истекает 31 декабря.

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