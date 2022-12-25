Голкіпер Данило Каневцев та хавбек Юрій Батюшин покинули бронзового призера останнього розіграшу – Ділу, стверджує Footboom. Обидва легіонери вирішили не продовжувати співпрацю за обопільною згодою.

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Каневцев приєднався до Діли у квітні цього року, а Батюшин у серпні. Українці стали важливою частиною бронзового успіху команди з Горі. Каневцев у чемпіонаті провів 26 матчів, пропустив 27 голів та 11 разів зберігав ворота "сухими". Статистика Батюшина – один гол та один асист у 13 поєдинках.

Додамо, що тренером Діли залишається українець Андрій Демченко, але його доля поки невизначена. Чинний контракт фахівця завершується 31 грудня.

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