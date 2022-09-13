Рома добыла тяжелую выездную победу над Эмполи в заключительном матче 6 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Летний новичок Ромы Пауло Дибала снова становится лучшим игроком матча.

Рома в тяжелом матче удержала победу над Эмполи – Дибала стал архитектором триумфа "волков"

На этот раз аргентинец снова едва ли не в одиночку заработал для римлян три очка: в первом тайме Дибала отличился забитым мячом, а после перерыва отдал голевой пас на Тамми Абрахама. Капитан Ромы Лоренцо Пеллегрини имел возможность увеличить преимущество "волков", но не смог реализовать пенальти.

Благодаря этой победе Рома набрала 13 очков в турнирной таблице Серии А и занимает пятое место.

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