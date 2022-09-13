Літній новачок Роми Пауло Дибала знов стає найкращим гравцем матчу.

Рома у важкому матчі втримала перемогу над Емполі – Дибала став архітектором тріумфу "вовків"

Цього разу аргентинець чи не самотужки здобув для римлян три очки: у першому таймі Дибала відзначився забитим м'ячем, а після перерви віддав гольовий пас на Таммі Абрахама. Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні мав можливість збільшити перевагу "вовків", але не зміг реалізувати пенальті.

Завдяки цій перемозі Рома набрала 13 очок у турнірній таблиці Серії А й посідає п'яту сходинку.

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