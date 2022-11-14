"Конечно, мы верили, что можно отыграться и одержать победу. Это показал второй тайм, в котором мы создали очень много моментов и могли добиться положительного результата.

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Но эти два момента повлияли на общий счет. Очень тяжело, когда не засчитывают два чистых гола. Мы пытались создавать моменты, но это не принесло плодов. Был бы VAR это, конечно, изменило бы результат. Эти бы два гола засчитали, и уже счет 4:2", – сказал Бондарь в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, после 13-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет вторым, отставая от СК Днепр-1 на 5 очков (у "горняков" два матча в запасе, у "спортклубовцев" – один), Заря – третья.

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