Вторая команда УПЛ 2022/23 приняла на номинально домашнем стадионе третью. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Луганский клуб в поединке с Ингульцом сенсационно прервал 4-матчевую серию побед. Дончане отстали от СК Днепр-1 на 5 очков, поэтому не имели права повторять ошибок, допущенных в игре против Александрии, завершившейся ничьей. Тем более, что лишь вторая в сезоне потеря очков команды Кучера открывала перспективу сократить отрыв до мизера, учитывая матч дончан в запасе.

Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча

Цікава гра з намаганнями перехопити ініціативу на перших хвилинах. Активно пресингують та обмінюються позиційною розвідкою суперники. Зоря частіше заходить у штрафний. В одному випадку захисники нівелювали загрозу, а на 5 хвилині Луньов після закидання від орендованого динамівця Бражка спробував прокинути м'яч повз Трубіна і впав. Монзуль на позначку не вказала. Мудрик запоров атаку 2 на 3. Гості самі ж подарували цей вихід, самі нейтралізували. Вантух на 11 хвилині завдав першого удару. Снаряд просвистів у напрямку дальньої стійки без особливих шансів на гол.

А ще через менш ніж 2 хвилини Мудрик розібрався в оточенні 2-3 опонентів, знову невдало віддав, але захисники вибили прямо на ногу Криськіву - Мацапура перевів на кутовий в ефектному стрибку. Це тільки відтермінувало вирок. Після подачі корнера Степаненко виграв повітряну боротьбу, від Траоре снаряд фартово відскочив до Бондаренка, а той випередив Бутка і прошив Мацапуру. Були підозри на офсайд, але VAR нема, а лінії нам ніхто не намалював. Бондаренко, який чомусь взагалі не радів взяттю воріт, вирішив пробити ще й здалеку – не дуже прицільно. Криськів пройшов правим краєм, обіграв захисника і пробив. Сейв Мацапури довершив красу епізоду.

Жахливий пас Трубіна під не таким уже й страшним пресингом. Луньов отримав подарунок і вирішив ним не користатися, прямолінійно пробивши в захисників. І знову момент Криськів. Дмитро тонко розібрався у штрафному і скинув під удар, але Степаненку забракло влучності. Помітні спроби Зорі скористатися тим, що на правому фланзі вимушено грає центральний хавбек Бондаренко. Вантух і Кирюханцев швидші за Артема. Кілька хвилин тривоги для Шахтаря. Спочатку Трубін приземлився на виході так, що пошкодив Бондаренка. А потім Криськів на рівному місці присів. Прикладають лід півзахиснику Шахтаря, а потім ще й нашатирний спирт. Оговтався Дмитро.

Матвієнко двічі, причому на обох флангах, блискуче підчищає спроби Зорі закинути на простір. Бондаренко обіграв суперника, але вирішив розвинути наступ через Траоре. Снаряд відскочив до Мудрика, який сьогодні грає надто гарячково і навіть тут пробив дуже невлучно. Після чергової втрати Михайла на чужій половині Луньов підібрав, Булеца відрізав усіх одним пасом, повернувши партнеру. А далі Кривцов підкатом на межі фолу зупинив обіграв Чурка в центрі штрафного. Кілька заходів у штрафний марнує Шахтар. Спочатку Криськів не найкращим чином розпорядився м'ячем, а потім Мудрик дозволив себе зупинити.

Михайло майже виправився, коли підступно пробив у ближній кут після розіграшу кутового. Мацапура дуже невпевнено парирував. Пощастило й Шахтарю. Данченко знущально легко відіграв Михайліченка і прострілив. Як там Чурко не забив з меж воротарського, бахнувши вище?! Дзвіночок не розчули, розплата не забарилася. На 45 хвилини все той же Данченко подав, Степаненко ненароком ідеально продовжив, а Кирюханцев, ривок якого проспав Бондар, головою замкнув дальню. Не святкує Ігор, який є вихованцем Шахтаря. А співавтор гола Данченко взагалі встиг пограти за головну команду "гірників". У лівого вінгера Зорі вже 4 голи та 3 асисти за 8 матчів з дебюту в луганській команді. Його результативні дії завжди завершувалися мінімум нічиєю.

Назарина замінив Криськіва у перерві. Вибуховий старт другого тайму. Кирюханцев хитрим фінтом посоромив Бондаря і прострілив у центр, де Булеца в дотик розстріляв Трубіна. Мудрик обіграв і навісив теж з лівого флангу. Сікан, який у перерві замінив Траоре, без опіки Батагова, який десь задрімав, пробивав з кількох метрів, Мацапура на самісінькій лінії витягнув. Бондаренко на 52 хвилині красиво зрівняв після подачі Мудрика. Помилка бокової арбітрині, яка підняла прапорець через пасивний офсайд Степаненка, який не брав активної участі у цьому взятті воріт.

На 56 хвилині другий скасований гол через дуже сумнівне положення поза грою. Степаненко перебував приблизно на одному рівні з Батаговим. Жахіття капітана Шахтаря триває. Асистував супернику, через нього помилково скасували гол, а тут ще й перекреслили його спробу виправитися в доволі скандальному моменті. Мудрик бере гру на себе і пробиває – Мацапура тягне. Михайло заробив жовту за підкат ззаду, яким зривав ривок у контру від Данченка. І все-таки Мудрик робить свою справу. Пролітає Булецу і Данченка на байку, м'яч минає на своєму шляху всіх, але у вільну зону вривається Бондар, який метрів з 13 розстрілює ворота.

Михайліченко подав з того ж вбивчого для Зорі лівого флангу – Сікан промахнувся. Бондар націлено прострілює з правого краю. Судаков з лінії воротарського дивом не влучив. Бражко прицільним дальнім ударом мінімально схибив. Кривцов уже насичує зону Бондаря і прострілює праворуч. Шахтар намагається використати слабкість гостей після передач з флангів, але не може ж кожна подібна передача проходити. Мудрик з правого кута поля подав, Мацапура видав 6 сейв після непоганого удару Сікана.

Судаков блискуче закидає на Петряка, який прострілює у воротарський, де Сікан дивом не влучає по м'ячу. Ще один претендент на роль джокера Тейлор підправляє під ліву ногу і подає з правого флангу – знову всі проскочили, але стійка рятує Зорю! Монзуль компенсувала 4 хвилини. На 90+3 Мацапура феномонально потягнув удар головою Петряка після навісу Михайліченка з лівого флангу. Уже на 6 компенсованій Мудрик подав черговий штрафний, Бондаренко головою пробивав, Мацапура витягнув з-під поперечини. Нереальний матч, але Зоря встояла.