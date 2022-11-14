"Звичайно, ми вірили, що можна відігратися та здобути перемогу. Це показав другий тайм, у якому ми створили дуже багато моментів і могли досягти позитивного результату.

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Але ці два моменти вплинули на загальний рахунок. Дуже важко, коли не зараховують два чисті голи. Ми намагалися створювати моменти, але це не дало плодів. Якби був VAR, звичайно, це змінило б результат. Ці б два голи зарахували, і вже рахунок 4:2", – сказав Бондар у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, після 13-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде другим, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок (у "гірників" два матчі в запасі, у "спортклубівців" – один), Зоря – третя.

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