Шахтер и Заря поделили очки в зрелищном матче 13-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор поединка во Львове на "Футбол 24".

"Горняки" забили быстрый гол. Уже на 13-й минуте Артем Бондаренко из пределов вратарского открыл счет. Перед свистком на перерыв Игорь Кирюханцев забил ответный гол.

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На первой минуте второго тайма Сергей Булеца вывел Зарю вперед. Бондаренко оформил дубль, но ассистентка Екатерины Монзуль подняла флажок. Гол отменили. Как и забитый мяч Тараса Степаненко. Но в моменте с голом Бондаря причин не засчитывать мяч уже не было.

В компенсированное время Шахтер устроил навалу на ворота Мацапуры и имел два момента, но кипер Зари спас команде ничью.

2:2 – команда Йовичевича не смогла воспользоваться осечкой СК Днепр-1. "Горняки" отстают на 5 очков, а в следующем туре сыграют против подопечных Александра Кучера в дуэли лидеров УПЛ. Заря занимает 3-е место турнирной таблицы.

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