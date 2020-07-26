Два легіонери Динамо відмовилися від відпустки і вже розпочали підготовку до нового сезону

Не всі футболісти київського Динамо скористалися коротким міжсезонням, щоб поїхати у відпустку.

Зокрема, нападники Ібрагім Каргбо та Олабіран Беніто вирішили не припиняти роботу, пожертвувавши відпочинком, повідомляє телеграм-канал "Шах і Шах".

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Зазначається, що обидва гравці продовжують тренуватися разом із дублюючим складом на клубній базі киян. Беніто навіть попросився зіграти сьогодні (26 липня) за дубль у товариському матчі проти Вереса (вийшов у другому таймі).

Зимові новачки киян налаштовані проявити себе під керівництвом нового тренера. Цікаво, що й Мірча Луческу вирішив повернутися в Україну раніше, ніж планувалося. Очікується, що вже 27 липня румунський фахівець відвідає товариський матч Динамо U-19.

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