Луческу вернется в Украину раньше ради спаррингов молодежных команд Динамо

Новоназначенный главный тренер Динамо Мирча Луческу вернется в Киев раньше, чем планировалось.

По информации издания Динамомания, на завтра, 27 июля, запланировано возвращение в Киев нового главного тренера Динамо Мирчи Луческу.

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Сообщается, что румынский специалист планирует посетить спарринги команд U-19 и U-21, которые пройдут во вторник (17:00) и среду (12:00) соответственно. Обе игры пройдут на клубном стадионе киевлян имени Валерия Лобановского.

Напомним, Динамо объявило о назначении Луческу 23 июля. Сразу после подписания контракта Мирча вернулся в Румынию. Первоначально ожидалось, что специалист вернется в Украину после своего дня рождения – 29 июля специалист будет отмечать 75-ю годовщину.

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