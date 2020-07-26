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Луческу вернется в Украину раньше ради спаррингов молодежных команд Динамо

19:24 - Читати українською
Луческу вернется в Украину раньше ради спаррингов молодежных команд Динамо
Мирча Луческу / фото: Динамо

Новоназначенный главный тренер Динамо Мирча Луческу вернется в Киев раньше, чем планировалось.

По информации издания Динамомания, на завтра, 27 июля, запланировано возвращение в Киев нового главного тренера Динамо Мирчи Луческу.

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Сообщается, что румынский специалист планирует посетить спарринги команд U-19 и U-21, которые пройдут во вторник (17:00) и среду (12:00) соответственно. Обе игры пройдут на клубном стадионе киевлян имени Валерия Лобановского.

Напомним, Динамо объявило о назначении Луческу 23 июля. Сразу после подписания контракта Мирча вернулся в Румынию. Первоначально ожидалось, что специалист вернется в Украину после своего дня рождения – 29 июля специалист будет отмечать 75-ю годовщину.

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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу
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