Далеко не все матчи 1/8 финала Кубка Украины будут в свободном доступе.

Верес и Черноморец решили устроить эксперимент с показом своих поединков в Кубке, сообщил журналист Владимир Зверов.

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Ровенчане 26 сентября сыграют с Шахтером, а "моряки" 27-го будут принимать Кривбасс. Права на показ Кубка Украины принадлежат клубам, поэтому они свободны сами распоряжаться доступностью трансляций. Верес и Черноморец подготовили зрителям следующее предложение – заплатить 35 грн за месячную подписку на клубные каналы в YouTube и спокойно смотреть кубковые баталии.

Напомним, участники УПЛ не смогли прийти к согласию относительно единого показа чемпионата. 11 клубов элиты передали право на трансляцию матчей всем доступным OTT-платформам в Украине, Рух и Минай транслируются на YouTube-канале УПЛ ТВ, а Динамо, СК Днепр-1 и Заря остаются на каналах холдинга "1+1 Media".

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