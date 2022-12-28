Півзахисник Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес може змінити клуб уже у зимове трансферне вікно.

Відразу два клуби звернулися до Бенфіки з пропозицією 127 мільйонів євро за новоспеченого чемпіона світу Енцо Фернандеса. Про це повідомляє A Bola.

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Повідомляється, що ці пропозиції президентові Бенфіки Рую Кошті передав агент Жорже Мендеш. Згідно з джерелом, найближчим часом пропозицію на 127 мільйонів євро зробить ще один клуб.

За чутками, обидва клуби представляють топові чемпіонати – АПЛ та Ла Лігу.

Що цікаво, клаусула Фернандеса складає 120 мільйонів євро.

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