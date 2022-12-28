Два клуби запропонували Бенфіці 127 мільйонів євро за чемпіона світу
Півзахисник Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес може змінити клуб уже у зимове трансферне вікно.
Відразу два клуби звернулися до Бенфіки з пропозицією 127 мільйонів євро за новоспеченого чемпіона світу Енцо Фернандеса. Про це повідомляє A Bola.
Манчестер Юнайтед готовий викласти 120 мільйонів євро за відкриття ЧС-2022
Повідомляється, що ці пропозиції президентові Бенфіки Рую Кошті передав агент Жорже Мендеш. Згідно з джерелом, найближчим часом пропозицію на 127 мільйонів євро зробить ще один клуб.
За чутками, обидва клуби представляють топові чемпіонати – АПЛ та Ла Лігу.
Що цікаво, клаусула Фернандеса складає 120 мільйонів євро.
Єдиний кривдник Аргентини, Неймар, Мбаппе та інші зірки – 10 претендентів на найкращий гол ЧС-2022