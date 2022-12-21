В общей сложности на катарском Мундиале забили 172 гола. Это новый рекорд чемпионатов мира. Ранее лидерами были турниры 1998 и 2014 годов, где забивали по 171 мячу. ФИФА предлагает выбрать самый лучший гол ЧМ-2022. Проголосовать можно тут. Заметим, что только бразилец Ришарлисон имеет двойные шансы победить.

Месси и Мбаппе в шаге от рекорда, Италия доминирует, Вест Хэм на уровне Баварии – лучшие бомбардиры финалов ЧМ в клубах

Номинанты на звание автора лучшего гола ЧМ-2022:

Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия) – Аргентине, 1 тур группового этапа

Ришарлисон (Бразилия) – Сербии, 1 тур группового этапа; Южной Корее в 1/8 финала

Коди Гакпо (Нидерланды) – Эквадору, 2 тур группового этапа

Энцо Фернандес (Аргентина) – Мексике, 2 тур группового этапа

Венсан Абубакар (Камерун) – Сербии, 2 тур группового этапа

Луис Чавес (Мексика) – Саудовской Аравии, 3 тур группового этапа

Килиан Мбаппе (Франция) – Польше в 1/8 финала

Сын Хо Пек (Южная Корея) – Бразилии в 1/8 финала

Неймар (Бразилия) – Хорватии в 1/4 финала.