Единственный обидчик Аргентины, Неймар, Мбаппе и другие звезды – 10 претендентов на лучший гол ЧМ-2022
Организаторы чемпионата мира подводят итоги турнира. Продолжается голосование за автора лучшего гола.
В общей сложности на катарском Мундиале забили 172 гола. Это новый рекорд чемпионатов мира. Ранее лидерами были турниры 1998 и 2014 годов, где забивали по 171 мячу. ФИФА предлагает выбрать самый лучший гол ЧМ-2022. Проголосовать можно тут. Заметим, что только бразилец Ришарлисон имеет двойные шансы победить.
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Номинанты на звание автора лучшего гола ЧМ-2022:
Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия) – Аргентине, 1 тур группового этапа
Ришарлисон (Бразилия) – Сербии, 1 тур группового этапа; Южной Корее в 1/8 финала
Коди Гакпо (Нидерланды) – Эквадору, 2 тур группового этапа
Энцо Фернандес (Аргентина) – Мексике, 2 тур группового этапа
Венсан Абубакар (Камерун) – Сербии, 2 тур группового этапа
Луис Чавес (Мексика) – Саудовской Аравии, 3 тур группового этапа
Килиан Мбаппе (Франция) – Польше в 1/8 финала
Сын Хо Пек (Южная Корея) – Бразилии в 1/8 финала
Неймар (Бразилия) – Хорватии в 1/4 финала.